ВВС Швеции в конце весны подключатся к патрулированию восточных границ НАТО — ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Швеции в течение наступившей весны могут быть переброшены за пределы королевства для охраны восточных рубежей НАТО. Об этом сообщил телеканал SVT.

«Уже в конце весны, я думаю, мы увидим участие Швеции в воздушном патрулировании. Мы находимся в постоянном контакте с ВВС Швеции и определим конкретные сроки, это будет уже совсем скоро», — приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.