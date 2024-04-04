ВВС Швеции в конце весны подключатся к патрулированию восточных границ НАТО — ТВ
11:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты ВВС Швеции в течение наступившей весны могут быть переброшены за пределы королевства для охраны восточных рубежей НАТО. Об этом сообщил телеканал SVT.
«Уже в конце весны, я думаю, мы увидим участие Швеции в воздушном патрулировании. Мы находимся в постоянном контакте с ВВС Швеции и определим конкретные сроки, это будет уже совсем скоро», — приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.
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