0
0
177
НОВОСТИ

Вице-премьер Молдавии заявил о фактическом выходе из переговоров с Тирасполем

12:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил о фактическом выходе Кишинева из переговоров с Тирасполем. Так он прокомментировал в интервью порталу Zona de Securitate («Зона безопасности») решения о вводе таможенных пошлин для предпринимателей Приднестровья и ограничениях на импорт лекарств.

«Этим мы хотели подать сигнал о решении Кишинева идти по формуле односторонних действий. Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит. На деле мы фактически вышли из формата переговоров, когда стали действовать таким способом», — сказал Серебрян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 04.04.2024
Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
0
32
13:10 04.04.2024
Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
0
44
13:05 04.04.2024
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ
0
79
13:00 04.04.2024
Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину — Меланшон
0
93
12:32 04.04.2024
В Днепропетровской области поражен личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры
0
143
12:20 04.04.2024
Столтенберг в речи о 75-летии НАТО не упомянул Украину, Афганистан и Ливию
0
156
12:05 04.04.2024
Ереван продолжает ожидать от ОДКБ заявления «об оккупации армянских территорий» — МИД
0
173
11:32 04.04.2024
ВВС Швеции в конце весны подключатся к патрулированию восточных границ НАТО — ТВ
0
233
11:20 04.04.2024
США разместили секретные военные базы в Гайане-Эссекибо — Мадуро
0
255
11:05 04.04.2024
В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергообъектов
0
325

Возврат к списку