Вице-премьер Молдавии заявил о фактическом выходе из переговоров с Тирасполем
12:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил о фактическом выходе Кишинева из переговоров с Тирасполем. Так он прокомментировал в интервью порталу Zona de Securitate («Зона безопасности») решения о вводе таможенных пошлин для предпринимателей Приднестровья и ограничениях на импорт лекарств.
«Этим мы хотели подать сигнал о решении Кишинева идти по формуле односторонних действий. Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит. На деле мы фактически вышли из формата переговоров, когда стали действовать таким способом», — сказал Серебрян.
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