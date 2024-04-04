Вице-премьер Молдавии заявил о фактическом выходе из переговоров с Тирасполем

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил о фактическом выходе Кишинева из переговоров с Тирасполем. Так он прокомментировал в интервью порталу Zona de Securitate («Зона безопасности») решения о вводе таможенных пошлин для предпринимателей Приднестровья и ограничениях на импорт лекарств.

«Этим мы хотели подать сигнал о решении Кишинева идти по формуле односторонних действий. Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит. На деле мы фактически вышли из формата переговоров, когда стали действовать таким способом», — сказал Серебрян.