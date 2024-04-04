Ереван продолжает ожидать от ОДКБ заявления «об оккупации армянских территорий» — МИД
12:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ереван продолжает ожидать от ОДКБ политического заявления о том, что Азербайджан «оккупировал суверенные территории Армении». Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.
«Границы Республики Армения очень четкие, понятно, где проходят суверенные границы Армении. Еще спорный вопрос, уполномочен ли секретариат ОДКБ делать подобные заявления от имени стран? Наша позиция не изменилась, мы ожидаем, что ОДКБ даст политическую оценку факта оккупации суверенных территорий Армении, в частности в сентябре 2022 года», — отметил он.
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