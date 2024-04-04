Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — сказал Герасимов, открывая заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств — участников СНГ, которое проходит в российской столице.

Он отметил, что встреча военачальников стран Содружества «проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению».