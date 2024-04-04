0
0
85
НОВОСТИ

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ

13:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — сказал Герасимов, открывая заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств — участников СНГ, которое проходит в российской столице.

Он отметил, что встреча военачальников стран Содружества «проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 04.04.2024
Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
0
32
13:10 04.04.2024
Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
0
44
13:00 04.04.2024
Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину — Меланшон
0
93
12:32 04.04.2024
В Днепропетровской области поражен личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры
0
143
12:20 04.04.2024
Столтенберг в речи о 75-летии НАТО не упомянул Украину, Афганистан и Ливию
0
156
12:05 04.04.2024
Ереван продолжает ожидать от ОДКБ заявления «об оккупации армянских территорий» — МИД
0
173
12:00 04.04.2024
Вице-премьер Молдавии заявил о фактическом выходе из переговоров с Тирасполем
0
172
11:32 04.04.2024
ВВС Швеции в конце весны подключатся к патрулированию восточных границ НАТО — ТВ
0
233
11:20 04.04.2024
США разместили секретные военные базы в Гайане-Эссекибо — Мадуро
0
255
11:05 04.04.2024
В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергообъектов
0
325

Возврат к списку