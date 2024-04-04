Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ
13:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.
«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности», — сказал Герасимов, открывая заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств — участников СНГ, которое проходит в российской столице.
Он отметил, что встреча военачальников стран Содружества «проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению».
НОВОСТИ
- 13:20 04.04.2024
- Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
- 13:10 04.04.2024
- Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
- 13:00 04.04.2024
- Блинкен заявил Макрону, что США не отправят войска на Украину — Меланшон
- 12:32 04.04.2024
- В Днепропетровской области поражен личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры
- 12:20 04.04.2024
- Столтенберг в речи о 75-летии НАТО не упомянул Украину, Афганистан и Ливию
- 12:05 04.04.2024
- Ереван продолжает ожидать от ОДКБ заявления «об оккупации армянских территорий» — МИД
- 12:00 04.04.2024
- Вице-премьер Молдавии заявил о фактическом выходе из переговоров с Тирасполем
- 11:32 04.04.2024
- ВВС Швеции в конце весны подключатся к патрулированию восточных границ НАТО — ТВ
- 11:20 04.04.2024
- США разместили секретные военные базы в Гайане-Эссекибо — Мадуро
- 11:05 04.04.2024
- В Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергообъектов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать