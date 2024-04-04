Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
13:20 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО, а поставки оружия Киеву — это инвестиции в собственную безопасность стран альянса. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина — НАТО (СУН) на уровне глав МИД.
«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», — сказал Столтенберг.
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