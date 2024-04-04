Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда
14:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.
«Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — сообщил ТАСС источник в комиссии.
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