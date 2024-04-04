Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
13:10 04.04.2024
С 5 апреля Сбер снизит размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.
«Новый размер компенсационных выплат – от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы», – отметил он.
Напомним, 28 марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. А с 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.
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