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НОВОСТИ

Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%

13:10 04.04.2024

С 5 апреля Сбер снизит размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

«Новый размер компенсационных выплат – от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы», – отметил он.

Напомним, 28 марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. А с 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.

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