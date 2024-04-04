Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о Patriot
14:12 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины основания НАТО очередными просьбами предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал он перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.
Кулеба вновь повторил, что у союзников Киева «много таких систем [Patriot]», и отметил, что вопрос о предоставлении их Украине будет «в центре его усилий» на этой встрече.
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