Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о Patriot

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины основания НАТО очередными просьбами предоставить Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — сказал он перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба вновь повторил, что у союзников Киева «много таких систем [Patriot]», и отметил, что вопрос о предоставлении их Украине будет «в центре его усилий» на этой встрече.