Киргизия приостановила обслуживание карт «Мир» временно — премьер
14:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что обслуживание российских карт «Мир» в республике приостановлено временно, есть ряд решений по этому вопросу. «[Обслуживание карты „Мир“] временно мы приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий [по этому вопросу]», — сказал он, выступая в парламенте страны.
По его словам, эти решения пока нельзя озвучить.
Киргизия была вынуждена прекратить обслуживание карты «Мир» под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны, сообщил Жапаров. «У межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой „Мир“ НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — сказал он.
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