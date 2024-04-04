0
0
93
НОВОСТИ

Киргизия приостановила обслуживание карт «Мир» временно — премьер

14:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что обслуживание российских карт «Мир» в республике приостановлено временно, есть ряд решений по этому вопросу. «[Обслуживание карты „Мир“] временно мы приостановили. У нас есть ряд механизмов и мероприятий [по этому вопросу]», — сказал он, выступая в парламенте страны.

По его словам, эти решения пока нельзя озвучить.

Киргизия была вынуждена прекратить обслуживание карты «Мир» под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны, сообщил Жапаров. «У межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой „Мир“ НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 04.04.2024
Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину
0
10
14:42 04.04.2024
Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
0
56
14:25 04.04.2024
Крымский курорт Сбера предложил разработать национальный стандарт отрасли гостеприимства
0
93
14:12 04.04.2024
Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о Patriot
0
134
14:00 04.04.2024
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда
0
139
13:45 04.04.2024
Сбер представил новую версию модели Kandinsky
0
170
13:32 04.04.2024
Отношения РФ и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации — Песков
0
173
13:20 04.04.2024
Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
0
193
13:10 04.04.2024
Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
0
196
13:05 04.04.2024
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ
0
216

Возврат к списку