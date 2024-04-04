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Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

14:42 04.04.2024

Процесс комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома в Москве завершится в 2026 году. По словам мэра столицы Сергея Собянина, планируется полная реставрация главного здания на Беговой улице, восстановление спортивной зоны, а также строительство конюшен для тысячи спортивных лошадей.

 «Это будет мирового уровня ипподром, отвечающий самым современным стандартам, - заявил глава города, который с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым открыл процесс реконструкции. - И, конечно, будет выполнено качественное благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него. Планируем завершить все основные работы в 2026 году так, чтобы как можно быстрее запустить сюда любителей конных соревнований для того, чтобы они снова вернулись в свой родной дом».

 Напомним, Центральному московскому ипподрому исполняется 190 лет, его сооружения и инфраструктура нуждались в комплексном ремонте. По словам Дмитрия Патрушева, на беговой будет действовать полноценный, а не «декоративный» ипподром. «Будут проводиться все необходимые мероприятия, которые позволят развивать нам и коневодство. Я очень надеюсь, что с точки зрения организации больших культурных мероприятий он займет в обязательном порядке свое место в Москве», – заявил глава Минсельхоза.

В рамках проекта восстановят исторический облик главного здания московского ипподрома, признанного памятником архитектуры. Будет отреставрирована кровля, фасады, полы, роспись потолков, лепнина и другие элементы интерьеров. Реставрация позволит увеличить основной зрительской трибуны главного здания почти в два раза – до 2 165 человек. В здании сохранят музей конного спорта, который будет расширен. На ипподроме будут действовать четыре зала тотализатора на 280 человек. Также планируется восстановить исторический ресторан на 150 мест.

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