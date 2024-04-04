Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину
15:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО в лице Великобритании, Франции, а также стран Северной Европы готовится к отправке военных подразделений на Украину с целью предотвращения «катастрофического поражения» ее вооруженных сил. Такое мнение высказал американский эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для британского портала UnHerd.
«Страны НАТО вскоре будут вынуждены отправить солдат на Украину, иначе [им] придется признать катастрофическое поражение», — приводит портал слова Люттвака. По его оценкам, Франция, Великобритания и страны Северной Европы уже готовятся к переброске в зону СВО своих малых элитных и материально-технических подразделений. Войскам НАТО при этом необязательно находиться непосредственно на линии боевого соприкосновения, пояснил эксперт. Они могут проводить работу по обеспечению ремонта и восстановления техники в тылу, а также обучать украинских военнослужащих, тем самым позволив Вооруженным силам Украины сосредоточить усилия на ведении боевых действий, добавил Люттвак.
НОВОСТИ
- 14:42 04.04.2024
- Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
- 14:32 04.04.2024
- Киргизия приостановила обслуживание карт «Мир» временно — премьер
- 14:25 04.04.2024
- Крымский курорт Сбера предложил разработать национальный стандарт отрасли гостеприимства
- 14:12 04.04.2024
- Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о Patriot
- 14:00 04.04.2024
- Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда
- 13:45 04.04.2024
- Сбер представил новую версию модели Kandinsky
- 13:32 04.04.2024
- Отношения РФ и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации — Песков
- 13:20 04.04.2024
- Боевые действия на Украине нужны для безопасности НАТО — Столтенберг
- 13:10 04.04.2024
- Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков с 7,5% до 4,9%
- 13:05 04.04.2024
- Запад разрушает фундамент стратегической стабильности — начальник Генштаба ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать