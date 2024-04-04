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Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину

15:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в лице Великобритании, Франции, а также стран Северной Европы готовится к отправке военных подразделений на Украину с целью предотвращения «катастрофического поражения» ее вооруженных сил. Такое мнение высказал американский эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для британского портала UnHerd.

«Страны НАТО вскоре будут вынуждены отправить солдат на Украину, иначе [им] придется признать катастрофическое поражение», — приводит портал слова Люттвака. По его оценкам, Франция, Великобритания и страны Северной Европы уже готовятся к переброске в зону СВО своих малых элитных и материально-технических подразделений. Войскам НАТО при этом необязательно находиться непосредственно на линии боевого соприкосновения, пояснил эксперт. Они могут проводить работу по обеспечению ремонта и восстановления техники в тылу, а также обучать украинских военнослужащих, тем самым позволив Вооруженным силам Украины сосредоточить усилия на ведении боевых действий, добавил Люттвак.

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