РФ придется или завозить рабочую силу, или повышать производительность труда — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал острый вопрос для экономики РФ: или завозить из-за границы рабочую силу, или повышать производительность труда.

«У нас выбора большого нет — или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», — указал глава государства, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Таким образом Путин описал возможные пути решения проблемы дефицита кадров, с которой экономика столкнется в ближайшие годы из-за демографических сложностей.