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ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

16:12 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские оперативно-тактическая авиация, беспилотники, а также ракетчики и артиллеристы поразили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Мерефы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах», — сообщили в ведомстве.

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