ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокусе»
16:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе „Крокус сити холл“, — сообщили в ФСБ.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — отметили в ЦОС.
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