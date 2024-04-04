ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокусе»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе „Крокус сити холл“, — сообщили в ФСБ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей», — отметили в ЦОС.