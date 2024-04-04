Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдавией
17:00 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался за объединение Румынии и Молдавии. Об этом он заявил в интервью агентству dcnews.
«И я поддерживаю объединение <…>, — сказал глава правительства. — Это мое право! Я продолжаю верить в объединение Республики Молдова и Румынии. Произойдет ли это внутри ЕС, или мы найдем [другой путь — прим. ТАСС]. Несомненно!»
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