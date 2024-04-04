Экс-президент Франции Олланд посоветовал Парижу отказаться от контактов с Москвой

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что Парижу не следует поддерживать контакты с Москвой после заявлений Минобороны России.

«Вы видели, как Россия использует эти дискуссии и даже допускает, что Франция могла поддерживать теракты в Москве, — сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter. — Моя рекомендация: никаких контактов с Россией». Он комментировал состоявшийся телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран.

Олланд, занимавший пост главы государства с 2012 по 2017 год, выразил мнение, что Запад должен продолжать поддержку Украины. «Чем больше мы будем помогать Украине, тем выше будут шансы на прекращение конфликта», — полагает экс-президент.