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Переработанная российская нефть не подпадает под санкции Запада — Минфин США

17:40 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переработанная третьей стороной российская нефть с технической точки зрения не подпадает под западные санкции. Об этом заявила и. о. помощника министра финансов США Анна Моррис, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, выступая на интерактивной дискуссионной сессии в Центре Ананта в Нью-Дели.

Отвечая на вопрос о продаже западным странам продуктов нефтепереработки, произведенных из российской нефти, Моррис сказала, что это не нарушает санкции.

«Как только российская нефть перерабатывается, с технической точки зрения это уже не российская нефть. Если она перерабатывается в какой-либо стране и затем отправляется на экспорт, то с точки зрения санкций это импорт из страны закупки, а не импорт из России», — приводит слова Моррис агентство Рейтер.

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