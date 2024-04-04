Пресс-служба Сбера стала победителем премии «Инфоповод года»

17:57

Пресс-служба Сбера стала победителем премии «Инфоповод-2023», организованной компанией «Медиалогия». Лучшим инициированным PR-кейсом в отрасли «Финансы» стала новость о проекте Сбера по возврату денег, которые клиенты перевели мошенникам. Об этой инициативе банка журналистам во время Петербургского международного экономического форума в прошлом году рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Новость широко цитировалась ведущими СМИ. В целом по направлению «Кибербезопасность» Сбер занимает лидирующую позицию в медиаполе – 54% от всех новостей по теме в российских СМИ, где упоминались названия компаний, продвигающих повестку кибербезопасности. МедиаИндекс Сбера в публикациях по этой теме в 2023 году составил почти 300 тыс.

«Надежность – один из столпов бизнеса Сбера, и, продвигая сервисы кибербезопасности банка, мы постоянно говорим о том, что средства наших клиентов надежно защищены, – прокомментировала управляющий директор, руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. – Мы открыто делимся своей экспертизой и занимаемся финансовой грамотностью, рассказываем клиентам о новых уловках кибермошенников и как им противостоять. Нам особенно важно, что общественность прислушивается к нашей экспертизе, и многие инициативы банка впоследствии становятся практикой для остальных участников рынка. Мы благодарим «Медиалогию» за выбор нашей темы в качестве победителя. Этот инфоповод – еще один способ обратить внимание на социальную проблему кибермошенничества, подчеркнуть важность обсуждения этой темы в СМИ. Благодаря таким публикациям еще больше людей научатся распознавать уловки преступников и смогут сохранить свои сбережения».

Рейтинг «Инфоповод года» составлен на основе МедиаИндекса – показателя эффективности PR. Он учитывает влиятельность СМИ, характер упоминания (позитивный/нейтральный/негативный) и заметность сообщений. К участию в конкурсе принимались кейсы, предоставленные участниками финансового и страхового рынка: банками, страховыми и инвестиционными компаниями, фирмами, предоставляющими услуги аудита и консалтинга, государственными структурами, платежными сервисами.