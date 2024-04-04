20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Пересдачу по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается организовать 4 июля, а пересдачу по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.