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НОВОСТИ

США собираются «найти что-то, что интересует россиян» для обмена Уилана и Гершковича

22:33 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовят России новое предложение по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана. Об этом сообщил на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

«Мы пытаемся свести воедино то, что США в состоянии предложить. И мы надеемся, что сможем найти что-то, что интересует и россиян — до такой степени, что они будут готовы вернуть нам Пола Уилана и Эвана Гершковича», — сказал Карстенс, работающий в структуре Госдепартамента США. Корреспондент ТАСС попросил Карстенса уточнить, правильно ли понимать его высказывания так, что американская администрация готовит новое предложение. «Мы находимся в процессе попыток составить то, что может выглядеть как наше следующее предложение», — ответил американский дипломат.

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