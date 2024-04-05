В Апатитах совершено нападение на губернатора Мурманской области
09:00 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение после встречи в Апатитах. Глава региона госпитализирован, нападавшего задержали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.
«Совершено вооруженное нападение, в результате него он получил ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. [Инцидент произошел] в городе Апатиты, на выходе из дома культуры, где проходила встреча с жителями губернатора», — сказала собеседница агентства.
Мужчина, задержанный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, объяснил свой поступок личной неприязнью к главе региона, хотя лично с ним не знаком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«В рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области задержан и допрошен нападавший, которому также оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — сказал собеседник агентства.
В СК добавили, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.
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