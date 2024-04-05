Беспилотник уничтожен в Энгельсе, пострадавших и разрушений нет — губернатор
09:05 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — написал он.
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