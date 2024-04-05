ПВО перехватила 53 украинских БПЛА в пяти регионах РФ
10:05 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь и утро сбили 53 беспилотника Вооруженных сил Украины в пяти регионах России, в том числе 44 — в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи и раннего утра 5 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА)», — сообщили в ведомстве.
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