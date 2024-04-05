Украина столкнулась с крупнейшим в истории дефицитом сельхозработников — министр

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает сильнейшую за всю историю страны нехватку сельскохозяйственных работников, которая вызвана продолжающимся конфликтом. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский газете Poilitico.

«Компании испытывают, вероятно, сильнейший в истории Украины дефицит людей, которые умеют управлять сельхозтехникой, например тракторами, — сказал он. — Обычно таких людей хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных».

Газета отмечает, что дефицит сельхозработников в ближайшие месяцы может усилиться из-за снижения мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. При этом в стране уже идет весенняя посевная кампания.