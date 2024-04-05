Около 30 рыбаков унесло на льдине в Ивановской области, ведется их эвакуация

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30 рыбаков унесло на льдине на Волге в районе города Юрьевец Ивановской области. Проводится их эвакуация, сообщается в телеграм-канале УМВД по региону.

«В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трех десятков рыбаков. Пока без жертв. Ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют», — говорится в сообщении.