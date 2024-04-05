Около 30 рыбаков унесло на льдине в Ивановской области, ведется их эвакуация
11:05 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 30 рыбаков унесло на льдине на Волге в районе города Юрьевец Ивановской области. Проводится их эвакуация, сообщается в телеграм-канале УМВД по региону.
«В районе Юрьевца на льдине дрейфуют около трех десятков рыбаков. Пока без жертв. Ушедших в плавание рыболовов со льдины аккуратно эвакуируют», — говорится в сообщении.
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