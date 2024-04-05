В ЛНР задержали студентку, передававшую ВСУ данные о российских военных — УФСБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали студентку, передававшую через телеграм-каналы данные о российских военнослужащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Жительница республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — сказано в сообщении.

В УФСБ уточнили, что задержанная — студентка-отличница последнего курса специальности «социология» одного из вузов ЛНР.