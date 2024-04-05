Подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой, сообщили в ДНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения из состава националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) понесли серьезные потери в ходе боев в районе населенных пунктов Бердычи, Тоненькое и Семеновка под Авдеевкой ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Распиаренные Киевом подразделения „Азова“, которые принято считать элитными, понесли очень большие потери. После их вывода из Авдеевки у сел Бердычи, Семеновка и Тоненькое „азовцев“ в буквальном смысле „размотали“ наши ВКС и артиллерия. На ряде участков точку поставили наши штурмовики», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что число безвозвратных потерь «азовцев» исчисляется сотнями.