Подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой, сообщили в ДНР
12:00 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения из состава националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) понесли серьезные потери в ходе боев в районе населенных пунктов Бердычи, Тоненькое и Семеновка под Авдеевкой ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«Распиаренные Киевом подразделения „Азова“, которые принято считать элитными, понесли очень большие потери. После их вывода из Авдеевки у сел Бердычи, Семеновка и Тоненькое „азовцев“ в буквальном смысле „размотали“ наши ВКС и артиллерия. На ряде участков точку поставили наши штурмовики», — сказал Кимаковский.
Он уточнил, что число безвозвратных потерь «азовцев» исчисляется сотнями.
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