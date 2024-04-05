Законопроект об иноагентах в Грузии «собьет страну с европейского пути», считают в Госдепе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обеспокоены повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах и считают, что мера в случае ее принятия негативно отразится на процессе вступления страны в ЕС. Об этом заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы глубоко обеспокоены фактом, что предложенный в Грузии законопроект собьет ее с европейского пути, а также нанесет урон организациям демократического общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии», — написал он в соцсети X.

Представитель Госдепартамента призвал руководство Грузии продолжать стремиться вступить в Евросоюз.