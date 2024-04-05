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НОВОСТИ

Законопроект об иноагентах в Грузии «собьет страну с европейского пути», считают в Госдепе

12:05 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обеспокоены повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах и считают, что мера в случае ее принятия негативно отразится на процессе вступления страны в ЕС. Об этом заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы глубоко обеспокоены фактом, что предложенный в Грузии законопроект собьет ее с европейского пути, а также нанесет урон организациям демократического общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии», — написал он в соцсети X.

Представитель Госдепартамента призвал руководство Грузии продолжать стремиться вступить в Евросоюз.

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