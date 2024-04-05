В НАТО обсуждают прием Украины в обмен на уступку территорий России — La Repubblica

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica, уточняя, что подобный сценарий не звучит в официальных дискуссиях, но поднимается неформально и становится все реальнее, особенно перед выборами в США.

Газета отмечает, что подобный сценарий давно называется экспертами наиболее приемлемым для завершения конфликта на Украине. Пока он не рассматривается на политическом уровне, но принимается все более всерьез в контексте возможного проигрыша президента США Джо Байдена на выборах. В правящих кругах США видят в нем и конкретную карту «миротворца» в руках Дональда Трампа, если он победит, пишет издание. Как указывает газета, РФ предложат оставить Крым и все территории, завоеванные в течение двух лет, а затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется Украине. Такой вариант, напоминает издание, схож с тем, что произошло после Второй мировой войны с разделением Германии на Восточную, подконтрольную СССР, и Западную.

По утверждению газеты, такой сценарий ускорит выделение помощи Киеву, заблокированной в Конгрессе, особенно перед реальной перспективой возвращения Трампа в Белый дом. Собственно, смягчение позиции в отношении ускорения приема Украины в НАТО продиктовано именно этими соображениями.

В то же время, как отмечает La Repubblica, фактор ноябрьских выборов становится своего рода «тормозом» для принятия глобальных решений. По мнению издания, перспективу переговоров с администрацией Байдена в оставшиеся месяцы вряд ли можно назвать привлекательной для Москвы, в этой ситуации, а также с учетом наступательных действий РФ в зоне конфликта, выгоднее было бы дождаться итогов выборов в США.