Украина требует, чтобы российские участники Олимпиады отказались от Игр дружбы
13:05 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина настаивает на том, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью французской газете Le Monde.
«Атлеты из обеих стран [России и Белоруссии] должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — сказал Бедный.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.
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