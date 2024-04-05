В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

В свою очередь в Министерстве энергетики Украины информировали о повреждении высоковольтной подстанции в одном из южных регионов страны.

В ночь на пятницу в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в регионе.