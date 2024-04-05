В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
13:20 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
В свою очередь в Министерстве энергетики Украины информировали о повреждении высоковольтной подстанции в одном из южных регионов страны.
В ночь на пятницу в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в регионе.
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