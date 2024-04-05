Число подтопленных домов в РФ будет расти, прогноз неблагоприятный — МЧС
14:00 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС делает неблагоприятный прогноз по развитию весеннего половодья, об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Александр Лекомцев.
«Обстановка находится на контроле, но прогноз на сегодняшний день неблагоприятный. Количество подтопленных домов будет увеличиваться», — сказал он.
Лекомцев добавил, что в ближайшие дни могут быть подтоплены до 500 жилых домов в Оренбургской, Самарской областях, по другим субъектам прогнозов на краткосрочную перспективу нет или они очень незначительные и не заслуживают внимания. «Мы делаем прогноз по наихудшему сценарию, как правило, он не оправдывается», — добавил представитель ведомства.
Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Приволжском федеральном округе, отметил Лекомцев. Далее, по его словам, с наступлением весенней теплоты география рисков перемещается на север — в Северо-Западный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, на Урал. Во второй декаде апреля весеннее половодье будет проходить в регионах Дальнего Востока.
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