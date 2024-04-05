8 человек ранены в Ростовской области при детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек, по предварительным данным, пострадали недалеко от аэродрома в Морозовском районе Ростовской области при детонации взрывного устройства на упавшем БПЛА. Они госпитализированы в районную больницу, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Морозовском районе, недалеко от аэродрома, в результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.