ЕС приветствует усилия Армении в борьбе с обходом санкций против России — глава ЕК
15:00 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз отмечает усилия Армении в борьбе с обходом санкций ЕС против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе.
«Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России», — сказала она.
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