ЕС приветствует усилия Армении в борьбе с обходом санкций против России — глава ЕК

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз отмечает усилия Армении в борьбе с обходом санкций ЕС против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе.

«Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России», — сказала она.