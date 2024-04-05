Bild пишет, что ВСУ в 2024 году получат дроны с дальностью полета до 2,5 тыс. км
15:12 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германская газета Bild утверждает, что Украина уже в текущем году будет обладать дронами с дальностью полета до 2,5 тыс. км, которые призваны восполнить нехватку дальнобойных ракет и посредством которых могут быть атакованы российские объекты на Урале и в Заполярье. Об этом газета заявила со ссылкой на собственные источники.
«Ракеты остались в прошлом, за дронами — будущее», — заявил изданию неназванный источник, знакомый с ситуацией. По его данным, «уже в этом году 10 производителей поставят боевые дроны, которые могут летать на расстояние до 2,5 тыс. км». О каких производителях идет речь, не уточняется.
При этом Bild отметила, конструкторское бюро «Луч» в Киеве разработало дрон «Сокол-300», который якобы может пролететь до 3,3 тыс. км и нанести удары по объектам, в частности, в Мурманской области.
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