Bild пишет, что ВСУ в 2024 году получат дроны с дальностью полета до 2,5 тыс. км

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская газета Bild утверждает, что Украина уже в текущем году будет обладать дронами с дальностью полета до 2,5 тыс. км, которые призваны восполнить нехватку дальнобойных ракет и посредством которых могут быть атакованы российские объекты на Урале и в Заполярье. Об этом газета заявила со ссылкой на собственные источники.

«Ракеты остались в прошлом, за дронами — будущее», — заявил изданию неназванный источник, знакомый с ситуацией. По его данным, «уже в этом году 10 производителей поставят боевые дроны, которые могут летать на расстояние до 2,5 тыс. км». О каких производителях идет речь, не уточняется.

При этом Bild отметила, конструкторское бюро «Луч» в Киеве разработало дрон «Сокол-300», который якобы может пролететь до 3,3 тыс. км и нанести удары по объектам, в частности, в Мурманской области.