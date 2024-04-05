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Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала «Москва-Сити» МЦД-4

15:22 05.04.2024

В Москве состоялось открытие северного вестибюля с пешеходным переходом московского городского вокзала «Москва-Сити» на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). По словам мэра Сергея Собянина, в "Сити" – крупнейший деловой центр России, ежедневно прибывают десятки тысяч пассажиров на всех видах транспорта. "Здесь работает 18 станций рельсового транспорта. Это метро, МЦК, МЦД. И, конечно, для эффективной работы этого огромного транспортного комплекса нужны современные вокзалы, которые интегрированы в различные виды транспорта, - отметила глава города. - Один из таких вокзалов – это на новом диаметре МЦД-4. И сегодня мы запускаем вторую очередь этого вокзала – северный вестибюль».

Открытие нового вестибюля даст возможность на 40% увеличить количество пассажиров и позволит соединить Пресненский район, сегодня разделенный на две части.

На территории «Москва-Сити», запланированы еще две станции метро и потому необходимо развивать инфраструктуру действующих вокзалов. По словам Собянина, у городских властей есть целый ряд проектов с РЖД на 2025–2026 годы.

По словам заместителя гендиректора РЖД Олега Тони, впервые вместо станции и отдельного перехода для пассажиров сделан единый терминал: «Считаем, что сработали с точки зрения экономики очень и очень эффективно».

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