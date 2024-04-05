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НОВОСТИ

Турция с 8 апреля выходит из договора ДОВСЕ

16:00 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о выходе республики из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 8 апреля. Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

В тексте документа указывается, что решено приостановить реализацию договора между Турецкой Республикой и другими государствами, являющимися участниками ДОВСЕ, с 8 апреля 2024 года в соответствии с указом президента».

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