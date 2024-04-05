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НОВОСТИ

«Азовцы» покинули Харьков, скорее всего, направившись на фронт — подполье

16:12 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город. Скорее всего, они направились на фронт, сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

1 апреля Лебедев сообщал, что в центре города фиксировалось большее число «азовцев», которые передвигались по Харькову «небольшими группами по два-три человека».

«Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе. Они, скорее всего, были переброшены на фронт — на донецкое и авдеевское направления», — сказал Лебедев.

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