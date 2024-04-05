Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону — Мишустин
16:32 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий в Донбассе и Новороссии, будет распространен еще как минимум на три региона — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. О подготовке решений для этого сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Мишустин напомнил, что режим СЭЗ действует в четырех новых регионах. «В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке», — отметил он.
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