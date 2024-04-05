Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ), действующий в Донбассе и Новороссии, будет распространен еще как минимум на три региона — Белгородскую, Брянскую и Курскую области. О подготовке решений для этого сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин напомнил, что режим СЭЗ действует в четырех новых регионах. «В то же время соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке», — отметил он.