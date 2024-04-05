Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманск
17:12 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса транспортируют санавиацией в областную клиническую больницу. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.
«В данный момент губернатора Андрея Чибиса бортом санавиации доставляют из Кировска в Мурманск», — сообщила пресс-секретарь.
По ее данным, губернатора транспортируют вертолетом регионального Центра медицины катастроф, Чибиса сопровождает охрана.
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