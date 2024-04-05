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ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории ЗАЭС

17:40 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска нанесли удар несколькими беспилотниками по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), критически важная инфраструктура не повреждена. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилеты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. В результате прилетов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано», — говорится в сообщении.

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