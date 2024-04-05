В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей из ТРЦ «Алтуфьевский»
19:40 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТРЦ „Алтуфьевский“. В целях безопасности людей эвакуируют», — сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о «минировании» проверяется, на месте работают специалисты.
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