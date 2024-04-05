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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей из ТРЦ «Алтуфьевский»

19:40 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посетителей и работников торгово-развлекательного центра «Алтуфьевский» на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТРЦ „Алтуфьевский“. В целях безопасности людей эвакуируют», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о «минировании» проверяется, на месте работают специалисты.

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