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НОВОСТИ

Из-за паводка в Оренбургской области подтоплено более 1 800 домов

20:45 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтопленных в Оренбургской области домов выросло до более 1,8 тыс., сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По последним данным, подтоплено более 1 800 жилых домов», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало МЧС РФ, днем 5 апреля число подтопленных домов было 1 659.

В Орске подтоплено пока пять жилых домов. Уровень воды там продолжает расти, но интенсивность подъема снижается, отметил собеседник ТАСС.

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