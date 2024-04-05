Из-за паводка в Оренбургской области подтоплено более 1 800 домов

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтопленных в Оренбургской области домов выросло до более 1,8 тыс., сообщили ТАСС в оперативных службах.



«По последним данным, подтоплено более 1 800 жилых домов», — сказал собеседник агентства.



Как ранее сообщало МЧС РФ, днем 5 апреля число подтопленных домов было 1 659.



В Орске подтоплено пока пять жилых домов. Уровень воды там продолжает расти, но интенсивность подъема снижается, отметил собеседник ТАСС.



