Восстановления энергосистемы Украины обойдется в $230 млн — гендир компании «ДТЭК»

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость восстановления энергосистемы Украины составит $230 млн. Об этом сообщил генеральный директор украинской энергетической компании «ДТЭК» Максим Тимченко.



В интервью агентству Bloomberg он заявил, что компания может покрыть практически половину этой суммы, однако она ожидает и иностранную помощь. Тимченко также указал, что холдинг уже передал правительству список всего необходимого для проведения восстановительных работ.



«Наша задача восстановить 50% мощностей в ближайшие 3-4 месяца», — сказал он, уточнив, что было потеряно 80% производственных возможностей.



