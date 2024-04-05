Восстановления энергосистемы Украины обойдется в $230 млн — гендир компании «ДТЭК»
22:25 05.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В интервью агентству Bloomberg он заявил, что компания может покрыть практически половину этой суммы, однако она ожидает и иностранную помощь. Тимченко также указал, что холдинг уже передал правительству список всего необходимого для проведения восстановительных работ.
«Наша задача восстановить 50% мощностей в ближайшие 3-4 месяца», — сказал он, уточнив, что было потеряно 80% производственных возможностей.
НОВОСТИ
- 21:19 05.04.2024
- 78 предпринимателей страны получили премию Сбера «Любимый малый бизнес»
- 20:45 05.04.2024
- Из-за паводка в Оренбургской области подтоплено более 1 800 домов
- 19:40 05.04.2024
- В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют людей из ТРЦ «Алтуфьевский»
- 19:20 05.04.2024
- Фонд НАТО на 100 млн евро продлит войну на Украине еще на пять лет - эксперт
- 17:40 05.04.2024
- ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории ЗАЭС
- 17:12 05.04.2024
- Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманск
- 17:00 05.04.2024
- ВС РФ освободили Водяное на авдеевском направлении — Минобороны РФ
- 16:32 05.04.2024
- Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону — Мишустин
- 16:12 05.04.2024
- «Азовцы» покинули Харьков, скорее всего, направившись на фронт — подполье
- 16:00 05.04.2024
- Турция с 8 апреля выходит из договора ДОВСЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать