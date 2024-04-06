Иран готовит удары по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке - CNN

09:00 Источник: Интерфакс

Американские официальные лица полагают, что Тегеран готовит масштабный ответ на недавний израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщает в ночь на субботу CNN.

Телеканал информирует, что в американской администрации назвали ответный иранский удар "неминуемым". С такой оценкой согласны и власти Израиля. При этом не исключается, что его нанесут уже на следующей неделе.

По данным CNN, Вашингтон исходит из того, что иранские удары могут прийтись как на израильские, так и на американские объекты на Ближнем Востоке. В связи с этим США и Израиль усиленно готовятся к отражению такого рода угрозы.