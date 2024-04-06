В Оренбургской области более 2,5 тыс. домов попали в зону подтопления
09:10 06.04.2024 Источник: Интерфакс
Свыше 2,5 тыс. домов попали в зону подтопления в Оренбургской области из-за сложной паводковой ситуации, сообщается в телеграм-канале губернатора и правительства региона в субботу.
"На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. на территории 29 муниципальных образований в 102 населенных пунктах и 9 СНТ", - говорится в сообщении.
Эвакуированы более 4,2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей. Свыше 420 человек, в том числе 132 ребенка, находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
Нарушено энергоснабжение 12 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях. В семи населенных пунктах электроэнергия подается от резервных источников электропитания, пять не подлежит обеспечению электроэнергией до стабилизации паводковой обстановки. Восстановлением энергоснабжения занимаются 17 аварийных бригад.
В Орске, где прорвало насыпную дамбу, наиболее сложная ситуация. Там, по последним данным, подтоплено 600 жилых домов и 1400 приусадебных участков. Под эвакуацию попали 711 человек, в том числе 210 детей.
"Всего в зону подтопления попадают 4204 жилых дома с населением 10800 человек, в том числе 3375 ребенка, 13 социально значимых объектов", - уточняется в релизе.
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