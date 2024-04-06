После небольшого похолодания «майское» тепло вскоре вернется в Москву- синоптики

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха, характерная для первой декады мая, вернется в Москву в понедельник. Кроме того, такая погода ожидается в течение всей следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу днем начнется заметное повышение температуры, во второй половине дня она уже будет стремиться к двузначным отметкам. И уже в понедельник погода будет совершенно майская», — сказал он, пояснив, что в выходные дни вновь начнет меняться циркуляция. Если ночью и утром в субботу воздушные массы еще будут поступать с севера, то уже днем — с юго-востока, добавил он.

В ночь на субботу температура еще будет отрицательной, примерно минус 1-3 градуса, днем потеплеет до 8-11 градусов выше нуля, прогнозируется переменная облачность.