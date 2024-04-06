В Нью-Джерси (США) произошло землетрясение в 4 балла

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4 произошло вблизи Нью-Йорка, сообщила Геологическая служба США. По его данным, эпицентр располагался в 7 км от Гладстона в штате Нью-Джерси. Очаг залегал на глубине 9,4 км.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что информации о разрушениях после афтершока не поступало.