Дамба в Орске на реке Урал не разрушена полностью - власти региона
10:40 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее в оперативных службах ТАСС сообщали о полном разрушении дамбы в Орске.
Тела троих человек были найдены в Орске после затопления при прорыве дамбы, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник агентства.
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