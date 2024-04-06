Дамба в Орске на реке Урал не разрушена полностью - власти региона

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о полном разрушении дамбы в Орске Оренбургской области не соответствует действительности. Течение на одном из двух повреждений на дамбе удалось устранить, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщали о полном разрушении дамбы в Орске.

Тела троих человек были найдены в Орске после затопления при прорыве дамбы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — сказал собеседник агентства.



