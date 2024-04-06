Токаев о паводках в Казахстане: Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы
11:30 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начавшиеся в марте массовые паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к народу.
«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — сказал он.
По словам Токаева, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны.
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